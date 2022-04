Azi-noapte, în jurul orelor 01.05, polițiștii rutieri sătmăreni au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier pe raza municipiului Satu Mare.

Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat faptul că, un conducător auto de 30 de ani, domiciliat în Satu Mare, în timp ce se deplasa pe strada Șantierului, a pierdut controlul volanului și a intrat în coliziune cu gardul unui imobil, rezultând pagube materiale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, în urma testării, s’a constatat faptul că acesta se afla și sub influența substanțelor psihoactive, la momentul conducerii autovehiculului în cauză.

În urma verificărilor întreprinse, a reieșit faptul că acesta avea și dreptul de a conduce suspendat.

Conducătorul auto a fost condus la Spitalul Județean Satu Mare-Secția UPU, unde i’au fost prelevate mostre biologice pentru determinarea nivelului de alcoolemie si a substanțelor psihoactive.

Verificările în cauză continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ,,conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”, ,,conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive” și ,,conducerea unui vehicul de către o persoană care are dreptul de a conduce suspendat”.

Sursa: Realitatea de Satu Mare