Iata cateva motive intemeiate sa consumi castraveti cat mai des:

1 – Pot controla tensiunea arteriala. Magneziul, fibrele si potasiul, continute din plin in castraveti, controleaza tensiunea arteriala. In plus, sucul proaspat de castravete este de fapt plin de un hormon care este necesar pentru a obtine celulele pancreatice pentru a crea insulina.

2 – Are vitamine nutritionale. Castravetii pastreaza nivelul necesar de vitamine pe parcursul zilei. Ei sunt plini de vitamina A, C, precum si complexul de vitamine B, care stimuleaza imunitatea.

3 – Hidratant excelent. Un castravete este format de fapt din 90% apa, de aceea hidrateaza corpul si pielea.

4 – Combat cancerul. Castravetii sunt plini de secoizolariciresinol, pinoresinol si lariciresinol, care lupta eficient cu diferite tipuri de cancer, de exemplu, san, prostata, ovar, precum si cancerul de col uterin.