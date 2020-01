Un accident de circulație s-a produs în această seară pe strada Botizului.

Din primele date, se pare ca șoferul, de 44 de ani, din Sighetul Marmatiei, a intenționat să schimbe banda de mers (sa treacă de pe banda 1, pe banda 2), însă nu s-a asigurat corespunzător intrand in coliziune cu o autoutilitara care circula pe banda 2, condusă de un bărbat de 49 de ani din Satu Mare.

In urma impactului, primul auto menționat a intrat in coliziune și cu un alt autoturism care circula in fata sa, autoturism condus de un bărbat, de 44 de ani, din Livada.

Toți șoferii au fost testați cu aparatul alcooltest rezultatul fiind negativ.