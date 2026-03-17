Un fost atacant al naționalei, mesaj pentru Bîrligea: „Este un vârf care a demonstrat. O poate face şi la Istanbul”

Bogdan Stancu crede că Daniel Bîrligea poate suplini lipsa celorlalţi atacanţi din lotul condus de Mircea Lucescu la meciul cu Turcia.

Mircea Lucescu se confruntă cu probleme mari de lot înainte de meciul cu Turcia. Zona de atac a României a rămas descoperită după ce Louis Munteanu şi Denis Alibec s-au accidentat. Celor doi se alătură şi Denis Drăguş, indisponibil din cauza unei suspendări.

Singurul vârf pe care „Il Luce” îl mai are la dispoziţie este Daniel Bîrligea. În ciuda acestui aspect, Bogdan Stancu are încredere în fotbalistul FCSB-ului. „Motanul” a lăudat evoluţiile nouarului „roş-albaştrilor” şi consideră că poate face un meci bun şi la Istanbul

"Este un meci extrem de greu. Sigur că ideal ar fi fost să avem toţi jucătorii valizi şi într-o formă foarte bună, însă este un singur meci şi România îl poate câştiga. Trebuie însă inspiraţie, disciplină tactică şi mult sacrificiu.

Referitor la atacanţi, chiar dacă avem atâtea absenţe, Bîrligea este, totuşi, un atacant care a demonstrat. A avut multe meciuri bune şi a marcat goluri importante. O poate face şi la Istanbul. Am mare încredere că vor face un meci mare. Le ţin pumnii!", a declarat fotbalistul cu 53 de selecţii la naţională, pentru Digi Sport .