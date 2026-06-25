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Sport· 1 min citire
Selecționerul Franței Didier Deschamps ratează meciul cu Norvegia, după decesul mamei sale
Didier Deschamps
Publicat25 iun. 2026, 09:15
Sursărealitatea.net
Selecționerul naționalei Franței, Didier Deschamps, nu va fi prezent pe banca tehnică vineri, la ultimul meci al „cocoșilor galici” din Grupa I a Cupei Mondiale 2026, împotriva Norvegiei, după ce a aflat despre decesul mamei sale, a anunțat marți Federația Franceză de Fotbal.
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