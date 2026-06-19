Scandal uriaș la Campionatul Mondial de fotbal

Iranul acuză un tratament inegal înainte de duelul cu Belgia.
Federația Iraniană de Fotbal va sesiza oficial FIFA în legătură cu restricțiile dure pe care echipa națională le-ar fi suferit în timpul Cupei Mondiale din 2026.
Anunțul a fost făcut de un oficial al reprezentativei de la Teheran și vine pe fondul unor tensiuni organizatorice majore semnalate în tabăra echipei în timpul turneului final.
Tensiunile logistice și diplomatice riscă să afecteze performanța naționalei Iranului la Cupa Mondială din 2026. Oficialii de la Teheran avertizează că această situație tensionată împiedică „Echipa Melli” să abordeze cu mintea limpede următorul meci crucial împotriva Belgiei, programat duminică, la ora 22:00, pe stadionul SoFi din Los Angeles.
Nemulțumirile au escaladat imediat după partida terminată la egalitate împotriva Noii Zeelande (2-2). Delegația iraniană s-a plâns oficial de condițiile drastice de deplasare, dezvăluind că fotbaliștilor li s-a permis să ajungă în Los Angeles doar cu o zi înainte de meci, fiind obligați să părăsească imediat teritoriul american după fluierul final pentru a se întoarce în cantonament.
Exilul în Mexic și criza vizelor americane
Adevărata problemă de fond o reprezintă restricțiile de călătorie impuse de autoritățile de la Washington. După luni de incertitudine profundă provocate de războiul din Orientul Mijlociu, naționala Iranului a fost nevoită să își schimbe planurile în ultimul moment. Deși inițial trebuia să își stabilească tabăra de bază în Arizona, refuzul Statelor Unite de a acorda vize pentru aproximativ 15 membri ai staff-ului tehnic și administrativ a dat totul peste cap.
În consecință, echipa a fost exilată în Mexic, stabilindu-și cartierul general la Tijuana. Din cauza acestei navete forțate peste graniță, oficialii iranieni consideră că regulile fair-play-ului au fost încălcate grav. „Aceste restricții sunt complet contrare principiului egalității de condiții pentru toate echipele participante și dăunează grav pregătirii noastre”, a argumentat un oficial al federației într-un comunicat public.
„Suntem cea mai oprimată echipă de la Cupa Mondială”
Reacțiile din tabăra iraniană sunt extrem de dure, depășind sfera argumentelor pur organizatorice. Vizibil afectat de tratamentul aplicat fotbaliștilor săi, selecționerul Amir Ghalenoei a răbufnit la conferința de presă de la Los Angeles, declarând fără menajamente că echipa sa este „cea mai oprimată din întreaga Cupă Mondială”.
În acest context, Federația Iraniană de Fotbal a anunțat că nu va lăsa lucrurile așa și că își va exprima oficial nemulțumirea printr-o plângere oficială înaintată la FIFA prin canalele diplomatice corespunzătoare. Contactați de agenția de presă AFP pentru a oferi un punct de vedere, reprezentanții forului mondial nu au oferit un răspuns imediat.