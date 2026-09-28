România – Bosnia poate schimba clasamentul FIFA. Cele trei scenarii pentru „tricolori”

Partida dintre România și Bosnia-Herțegovina nu contează doar în lupta pentru calificarea la Campionatul Mondial 2026.
Rezultatul de pe Arena Națională poate influența și poziția echipei naționale în clasamentul FIFA, unde fiecare meci oficial aduce câștiguri sau pierderi de puncte în funcție de adversar și de deznodământ.
Cum Bosnia este o adversară apropiată valoric, impactul asupra ierarhiei mondiale poate fi suficient de mare pentru ca România să urce, să stagneze sau să piardă poziții înaintea următoarei actualizări FIFA.
Scenariul 1: Victoria cu Bosnia ar putea aduce un salt în clasamentul FIFA
Cel mai favorabil rezultat pentru echipa lui Mircea Lucescu este victoria. Un succes într-un meci oficial din preliminariile Cupei Mondiale ar aduce un număr important de puncte FIFA și ar crește șansele României de a urca în clasament.
O poziție mai bună în ierarhia mondială poate deveni importantă și pentru viitoarele trageri la sorți, unde clasamentul FIFA influențează adesea alcătuirea urnelor valorice.
Scenariul 2: Egalul ar limita câștigul de puncte
Un rezultat de egalitate ar avea un efect mai redus. România ar obține doar un câștig limitat de puncte, insuficient, în multe variante, pentru un salt consistent în clasamentul FIFA.
Impactul final depinde și de rezultatele înregistrate de celelalte selecționate aflate în apropierea României în ierarhia mondială.
Scenariul 3: Înfrângerea poate însemna pierderea unor locuri
Cel mai nefavorabil scenariu este o înfrângere în fața Bosniei. În acest caz, România ar pierde puncte în clasamentul FIFA, ceea ce ar putea duce la coborârea câtorva poziții, mai ales dacă rivalele directe obțin rezultate pozitive în aceeași fereastră internațională.
De ce contează clasamentul FIFA
Clasamentul FIFA nu reprezintă doar o statistică. În multe competiții organizate de FIFA și UEFA, poziția ocupată în ierarhia mondială poate influența repartizarea în urnele valorice și traseul unei echipe la tragerea la sorți.
Pentru România, fiecare punct acumulat în preliminariile CM 2026 poate avea un efect dublu: menține șansele de calificare și îmbunătățește poziția în clasamentul mondial.