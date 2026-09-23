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Sport· 1 min citire
Mirel Rădoi, gata de revenire. Au început negocierile pentru o nouă echipă
Mirel Rădoi FOTO: Wikimedia Commons
Fostul selecționer al României este pregătit pentru o nouă provocare profesională și discută intens preluarea unei noi formații.
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