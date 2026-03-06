Mircea Lucescu a anunţat convocările preliminare pentru play-off-ul cu Turcia

Sursă: realitatea.net

Naţionala de fotbal a României va întâlni Turcia, în deplasare, pe 26 martie, în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială din 2026

Selecționerul echipei naționale de fotbal, Mircea Lucescu, a anunțat, vineri, 6 martie, lista cu convocările prelimnare pentru meciul cu Turcia, din play-off-ul de calificare la Cupa Mondială din SUA, Mexic şi Canada .

Lista preliminară cu fotbaliştii care evoluează la cluburi din străinătate:

Portari : Ionuţ Radu (Celta de Vigo/Spania);

Fundaşi : Andrei Raţiu (Rayo Vallecano/Spania), Deian Sorescu (Gaziantep/Turcia), Radu Drăguşin (Tottenham/Anglia), Virgil Ghiţă (Hannover 96/Germania), Bogdan Racoviţan (Rakow Czestochowa/Polonia), Andrei Burcă (Yunnan Yukun/China), Lisav Eissat (Maccabi Haifa/Israel);

Mijlocaşi : Marius Marin (Pisa/Italia), Răzvan Marin (AEK Atena/Grecia), Vlad Dragomir (FC Pafos/Cipru), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo/China), Adrian Şut (Al Ain/EAU), Ianis Hagi (Alanyaspor/Turcia), Marius Corbu (Ferencvaros/Ungaria), Valentin Mihăilă (Caykur Rizespor/Turcia), Dennis Man (PSV Eindhoven/Olanda);

Atacanţi : Louis Munteanu (DC United/SUA), Denis Drăguş (Gaziantep FK/Turcia), Ioan Vermeşan (Hellas Verona/Verona).

Lotul final, care va fi format dintr-o parte dintre ''stranierii'' de mai sus, plus jucătorii din competiţia internă, va fi anunţat ulterior.

Naţionala de fotbal a României va întâlni Turcia, în deplasare, pe 26 martie, în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială din 2026. Dacă vor trece de Turcia, tricolorii vor juca în deplasare şi finala barajului, cu învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, pe 31 martie.