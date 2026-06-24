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Sport· 1 min citire
Meci de coșmar pentru Anglia în grupa L de la Campionatul Mondial! Bară, ratări și un 0-0 frustrant cu Ghana
Anglia - Ghana 0-0
Partida dintre Anglia și Ghana, disputată în etapa a doua din Grupa L de la Campionatul Mondial 2026, s-a încheiat fără goluri, scor 0-0, într-un meci în care selecționata pregătită de Thomas Tuchel a irosit numeroase oportunități importante.
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