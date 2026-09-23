Marius Baciu și-a găsit rapid echipă după plecarea de la FCSB. Va coordona o academie

Potrivit informațiilor publicate, Baciu este aproape să accepte oferta și ar urma să revină astfel la activitatea din sectorul juvenil.
Marius Baciu și-a găsit o nouă ocupație chiar în ziua în care s-a despărțit de FCSB. Antrenorul în vârstă de 51 de ani este dorit pentru postul de coordonator al academiei CS Oxigen din București, club care pune accent pe formarea copiilor și juniorilor.
Baciu, ofertat de CS Oxigen
Marius Baciu a încheiat colaborarea cu FCSB după o perioadă de aproximativ patru luni pe banca echipei. În locul său, formația bucureșteană l-a numit pe Laurențiu Reghecampf.
Fostul antrenor al FCSB este acum aproape de o revenire la nivelul academiilor de fotbal. Oferta vine de la CS Oxigen, club care a preluat fosta structură Juventus Colentina și care are atât sector juvenil, cât și echipă de seniori în Liga a 3-a.
Va coordona academia
Dacă va accepta propunerea, Baciu va ocupa funcția de coordonator al academiei și va avea responsabilități privind organizarea și dezvoltarea grupelor de copii și juniori.
Antrenorul a mai activat în acest domeniu înainte de experiența de la FCSB, când a ocupat funcția de manager al academiei Daco-Getica.
La CS Oxigen activează deja mai multe nume cunoscute din fotbalul românesc. Toni Petrea coordonează grupele de elită, iar Bogdan Lobonț, Alin Chița, Elis Bakaj și Tibi Bălan ocupă, de asemenea, roluri în cadrul clubului.
Un nou proiect pentru fostul antrenor al FCSB
CS Oxigen a fost înființat în acest an și își propune să dezvolte activitatea sportivă pentru copiii din București. Clubul are în structură și o formație de seniori care evoluează în Liga a 3-a.
Marius Baciu ar mai avea și o ofertă din Franța, de la un club din eșalonul al treilea, pentru a lucra la nivelul echipelor de juniori. În acest moment, propunerea celor de la CS Oxigen este cea mai apropiată de o concretizare.
Baciu a preluat FCSB la finalul lunii mai și a părăsit echipa după 14 partide, cu un bilanț de șase victorii, trei remize și cinci înfrângeri. Ultimul său meci a fost înfrângerea cu 0-5 în fața Universității Craiova.