Fotbal: Petrolul Ploiești, la prima victorie în play-out, 2-0 cu FK Csikszereda

FC Petrolul Ploiești - AFK Csikszereda 2-0 (1-0), Stadion ''Ilie Oană'' - Ploiești

Petrolul Ploiești a obținut prima sa victorie din play-out-ul Superligii de fotbal, 2-0 (1-0) cu FK Csikszereda, luni, pe teren propriu, în etapa a treia a acestei faze.



La meciul de debut al ploieștenilor în cel de-al treilea mandat a antrenorului turc Mehmet Topal, Petrolul s-a impus prin golurile marcate de Marco Dulca (43), cu un șut de la 18 metri, și de Rareș Pop (70), pe contraatac.



Gazdele au mai avut ocazii de gol prin Rafinha (2, 10, 55), prin Gheorghe Grozav (11), precum și o bară a lui Adrian Chică-Roșă (42).



Petrolul a marcat și în minutul 2, prin Yoan Roche, dar golul a fost anulat de VAR pentru ofsaid.



Ciucanii au avut mai multe șanse mari de gol, dar portarul Raul Bălbărău s-a opus la mingile șutate de Marto Eppel (32, 54) și de Laszlo Kleinheisler (39).



În sezonul regulat, ambele meciuri directe s-au încheiat la egalitate, 1-1.



FK Csikszereda pierduse un singur meci din precedentele opt (cinci victorii, două egaluri).



