Formula 1: Dublă pentru Mercedes-AMG Petronas Formula One Team în Marele Premiu al Australiei. George Russell a câștigat la Melbourne

Pilotul britanic George Russell a câștigat Marele Premiu al Australiei, prima cursă a sezonului din Formula 1, oferind echipei Mercedes-AMG Petronas Formula One Team o dublă pe circuitul de la Albert Park Circuit, din Melbourne.

Russell a controlat cursa și a trecut primul linia de sosire, fiind urmat de coechipierul său, Kimi Antonelli, care a completat dubla Mercedes în prima etapă a sezonului.

Cursa a fost una intensă, cu mai multe dueluri pe circuit și strategii diferite privind schimburile de pneuri. Mercedes a reușit însă să profite de ritmul foarte bun al monoposturilor și de o strategie eficientă pentru a domina etapa inaugurală.

Victoria de la Melbourne îi oferă lui Russell un start excelent în noul sezon de Formula 1 și confirmă revenirea în forță a echipei Mercedes în lupta pentru primele locuri din campionat.

Marele Premiu al Australiei a deschis sezonul competițional, iar următoarele curse vor arăta dacă Mercedes poate menține avantajul în fața rivalilor tradiționali din Formula 1.

Podiumul a fost completat de Charles Leclerc, iar Lewis Hamilton a terminat pe 4. Lando Norris și Max Verstappen au terminat pe 5 respectiv 6.