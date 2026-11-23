Constantin Popovici a câștigat Cupa Mondială 2026 la sărituri de la 27 de metri. Românul s-a impus în China și a încheiat sezonul cu 90 de puncte.
Performanță extraordinară pentru sportul românesc! Constantin Popovici a câștigat Cupa Mondială 2026 la sărituri în apă de la mare înălțime, după ce s-a impus în ultima etapă a competiției, desfășurată la Zhaoqing, în China.
Sportivul român, în vârstă de 38 de ani, a încheiat concursul cu un total de 429,10 puncte, după cele patru sărituri executate în cele două zile de competiție. Evoluția sa i-a adus primul loc în clasamentul etapei, în fața americanului James Lichtenstein și a francezului Gary Hunt.
Constantin Popovici, victorie la limită în ultima etapă a Cupei Mondiale
Competiția de la Zhaoqing, desfășurată la platforma de 27 de metri, a reprezentat ultima provocare a sezonului pentru cei mai buni săritori de la mare înălțime din lume.
Constantin Popovici a acumulat 429,10 puncte și a câștigat concursul din China, cu un avantaj extrem de mic față de americanul James Lichtenstein, care a obținut 428,55 puncte. Pe locul al treilea s-a clasat francezul Gary Hunt, cu 380,25 puncte.
Diferența dintre primul și al doilea clasat a fost de numai 0,55 puncte, ceea ce demonstrează cât de strânsă a fost lupta pentru victorie.
Românul a câștigat Cupa Mondială 2026 cu 90 de puncte
Succesul din China i-a asigurat lui Constantin Popovici și câștigarea trofeului Cupei Mondiale din 2026. Sportivul român a încheiat sezonul pe prima poziție în clasamentul general, cu un total de 90 de puncte.
Podiumul competiției mondiale a fost completat de britanicul Aidan Heslop, cu 85 de puncte, și americanul James Lichtenstein, cu 64 de puncte.
Un alt reprezentant al României, Cătălin Preda, care nu a participat la ultima etapă din China, a terminat sezonul pe locul al șaptelea, cu 51 de puncte.
Constantin Popovici, pregătit de antrenorul Adrian Gavriliu
Performanța sportivului român vine după un sezon în care a demonstrat constanță și determinare, reușind să depășească dificultățile întâmpinate și să încheie competiția cu un rezultat de excepție.
Constantin Popovici este pregătit de antrenorul Adrian Gavriliu și este legitimat la CSM Bacău.
Prin câștigarea Cupei Mondiale 2026, sportivul român își consolidează poziția în elita mondială a săriturilor în apă de la mare înălțime, o disciplină spectaculoasă în care concurenții execută salturi de la platforme aflate la 27 de metri deasupra apei.
Este o nouă performanță importantă pentru Constantin Popovici, desemnat și cel mai bun sportiv al Europei în 2025 la sărituri în apă de la mare înălțime.