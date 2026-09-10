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Arnold Garita, uluit de condițiile găsite la FCSB: „În Franța nu se întâmplă așa ceva!”

Arnold Garita a ajuns la FCSB în acest sezon

Arnold Garita a ajuns la FCSB în acest sezon

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 10 sept. 2026, 08:39

Noul atacant al roș-albaștrilor a fost impresionat de facilitățile de recuperare de la baza de pregătire, susținând că acestea depășesc standardele din Ligue 1.

Arnold Garita, recent transferat la FCSB, s-a arătat de-a dreptul uimit de nivelul facilităților puse la dispoziția jucătorilor. Într-o filmare postată pe rețelele de socializare, atacantul în vârstă de 31 de ani a ținut să le răspundă suporterilor care l-au întrebat despre primele sale impresii la noua echipă. El a subliniat că infrastructura de recuperare este una de nivel mondial.

Crioterapie și oxigenare hiperbară chiar la baza de pregătire

Ceea ce l-a impresionat cel mai mult pe jucătorul camerunez a fost prezența cabinei de crioterapie și a camerei hiperbare chiar lângă vestiare. Garita a explicat că aceste tehnologii avansate, esențiale pentru refacerea rapidă a sportivilor după efort, sunt o raritate chiar și în fotbalul francez.

Potrivit lui, în Ligue 1 doar echipele uriașe precum PSG, Marseille sau Lille ar dispune de astfel de echipamente în propria bază, majoritatea cluburilor fiind nevoite să apeleze la clinici private externe.

Deși a adunat deja patru apariții în tricoul bucureștenilor fără să reușească să marcheze, entuziasmul fotbalistului rămâne la cote maxime. Atacantul a concluzionat spunând că FCSB este un club extrem de puternic, perfect structurat pentru marea performanță sportivă, fapt care l-a lăsat efectiv „mască”.

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