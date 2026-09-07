Ursula von der Leyen, mesaj ferm din Groenlanda: „Europa alege Groenlanda, iar Groenlanda alege Europa”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj ferm de susținere pentru Groenlanda în timpul vizitei sale la Nuuk, unde a semnat o nouă declarație privind relațiile dintre Uniunea Europeană, Groenlanda și Danemarca.
Bruxelles-ul va aloca 200 de milioane de euro pentru investiții în Groenlanda în 2026 și 2027, în domenii precum energie, materii prime critice, infrastructură digitală și locuințe.
Vizita are loc pe fondul presiunilor exercitate de Donald Trump, care a susținut în repetate rânduri că Statele Unite ar trebui să preia controlul asupra insulei arctice.
Mesajul lui von der Leyen
Ursula von der Leyen a subliniat că relația dintre Europa și Groenlanda intră într-o etapă de cooperare mai strânsă. „Groenlanda alege Europa, iar Europa alege Groenlanda”, a transmis șefa Comisiei Europene, reafirmând sprijinul Bruxelles-ului pentru teritoriul autonom danez.
Oficialul european a insistat asupra faptului că viitorul Groenlandei trebuie decis de groenlandezi și de Danemarca, în conformitate cu principiile suveranității și integrității teritoriale.
200 de milioane de euro pentru Groenlanda
UE a anunțat un pachet financiar de 200 de milioane de euro pentru perioada 2026-2027. Banii vor susține proiecte privind exploatarea sustenabilă a resurselor minerale, energia regenerabilă, comunicațiile prin satelit, infrastructura digitală, educația, pescuitul, turismul și construirea de locuințe.
Bruxelles-ul intenționează să își extindă sprijinul financiar pentru Groenlanda și în perioada următoare. Pentru anii 2028-2034 este avută în vedere o finanțare europeană de aproximativ 530 de milioane de euro, în funcție de negocierile care urmează.
Groenlanda, punct strategic în Arctica
Vizita lui von der Leyen are și o puternică dimensiune geopolitică. Groenlanda are o poziție strategică în Arctica și dispune de resurse minerale importante, în timp ce schimbările climatice deschid noi rute maritime și cresc interesul marilor puteri pentru regiune.
Uniunea Europeană pregătește, de asemenea, o nouă strategie pentru Arctica, prin care vrea să își consolideze prezența economică și de securitate în această zonă.
Vizita europeană are loc în contextul în care Donald Trump continuă să susțină interesul Statelor Unite pentru Groenlanda. Bruxelles-ul încearcă astfel să își consolideze relația cu Nuuk și să transmită că Europa este pregătită să investească pe termen lung în insulă.