Tradiții și superstiții de Sfântul Ilie. Ce să nu faci sub nicio formă în 20 iulie

Scris de Andreea Damian Publicat: 19 iul. 2026, 12:52

Sfântul Ilie este considerat unul dintre cei mai importanți sfinți ai lumii creștine. Este prăznuit anual în data de 20 iulie și este considerat una dintre cele mai complexe figuri din rândul sfinților.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre sfantul ilie