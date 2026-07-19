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Președintele Ungariei Tamas Sulyok și-a promulgat propria revocare din funcție

Președintele Ungariei Tamas Sulyok

Președintele Ungariei Tamas Sulyok

Scris de Andreea Damian Publicat: 19 iul. 2026, 07:17

Președintele Ungariei, Tamas Sulyok, a semnat un amendament constituțional adoptat de partidul de guvernământ Tisza al prim-ministrului Peter Magyar, care îi pune capăt mandatului în calitate de șef al statului, a declarat Sulyok într-un comunicat sâmbătă.

Modificarea legislativă face parte din eforturile premierului Magyar de a demola bastioanele de putere ale fostului prim-ministru Viktor Orban, pentru care Magyar susține că a primit un mandat puternic din partea alegătorilor la alegerile din aprilie.

Amendamentul va pune capăt mandatului lui Sulyok cu efect imediat, invocând „pierderea gravă a încrederii” societății într-un lider ales la începutul anului 2024 de către parlamentarii din partidul Fidesz al lui Orban, scrie Reuters.

Tamas Sulyok a declarat că nu a avut altă opțiune decât să aprobe fără obiecții amendamentul, întrucât aceasta respecta litera legii. Cu toate acestea, fostul judecător al Curții Constituționale a avertizat că reforma a adus atingere statului de drept în Ungaria.

El a spus că amendamentul marchează „un moment de cotitură în democrația constituțională a Ungariei”. Președintele a adăugat că prin demiterea titularilor de funcții publice se creează „un precedent negativ care provoacă o rană profundă valorilor constituționale ale democrației, separării puterilor și statului de drept”.

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