Țara UE care îți dă 25.000 de euro dacă renunți la permisul auto: Condițiile prin care poți primi „prima de mobilitate” în 2026

O țară membră a Uniunii Europene a lansat un program revoluționar prin care oferă suma de 25.000 de euro cetățenilor care decid să renunțe definitiv la permisul de conducere. Măsura, menită să reducă poluarea și aglomerația urbană în 2026, vine la pachet cu o ofertă alternativă de mobilitate.

Malta, cea mai mică țară din Uniunea Europeană, se confruntă cu o criză de mobilitate fără precedent. Cu o densitate de vehicule care depășește numărul de locuitori sau de animale de crescătorie, „Insula Cavalerilor” a devenit un laborator social pentru soluții radicale de transport.

Pentru a decongestiona drumurile, autoritățile au lansat „Schema de renunțare la permisul de conducere”, un program prin care șoferii primesc sume considerabile de bani dacă aleg să devină pietoni.

Ce este „Șocul de mobilitate” și cum funcționează bonusul de 25.000 euro

Ministrul Transporturilor din Malta, Chris Bonett, a explicat că obiectivul principal este crearea unui „șoc de mobilitate”. Guvernul dorește să schimbe mentalitatea tinerilor înainte ca dependența de mașina personală să devină un obicei greu de corectat.

Detaliile financiare ale programului:

Suma totală: 25.000 de euro (aproximativ 28.650 USD).

Perioada de angajament: Beneficiarul trebuie să renunțe la dreptul de a conduce timp de 5 ani.

Modul de plată: Banii sunt virați în rate anuale de câte 5.000 de euro.

Clauza de returnare: Dacă beneficiarul se răzgândește înainte de expirarea celor cinci ani, acesta este obligat să returneze sumele primite proporțional cu perioada rămasă.

Cine este eligibil pentru cei 25.000 de euro?

Deși programul vizează în special tinerii, criteriile de eligibilitate sunt stricte pentru a asigura succesul schemei și a evita fraudele:

Vârsta: Minim 30 de ani. Rezidență: Cel puțin 7 ani de domiciliu în Malta. Vechime permis: Deținerea carnetului de conducere de cel puțin 12 luni. Cazier auto: Permisul nu trebuie să fie suspendat sau revocat la momentul aplicării.

Guvernul maltez a alocat un buget anual de 5 milioane de euro, ceea ce limitează numărul de beneficiari la 1.000 de persoane pe an. Primele date arată un interes masiv, semn că stimulentul financiar cântărește mai mult decât confortul propriului vehicul pentru mulți cetățeni.

Cum se recuperează permisul de conducere după 5 ani?

Renunțarea la permis prin această schemă nu este o simplă pauză, ci o suspendare definitivă a vechiului document. Dacă, după expirarea celor cinci ani, persoana dorește să conducă din nou, procedura este similară cu obținerea unui carnet nou:

Documentul anterior este anulat.

Este obligatorie efectuarea a 15 ore de lecții de conducere.

Trebuie susținut un nou examen pentru obținerea unui permis valid.

Obiectivul final: O insulă mai verde și mai puțin aglomerată

Prin această măsură agresivă, Malta urmărește două ținte majore: reducerea numărului de șoferi activi și creșterea gradului de utilizare a transportului public. Rezultatul scontat este o scădere drastică a nivelului de poluare și a timpilor petrecuți în trafic, transformând insula într-un model de sustenabilitate urbană pentru restul Mediteranei.