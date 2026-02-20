Stegarul Dac, declarații explozive: „Poporul ar vota 80-90% Călin Georgescu dacă ar fi alegeri libere"

"Democrația ne-a fost luată!”

Stegarul Dac a făcut declarații explozive la Realitatea PLUS. Acesta își dorește ca justiția să facă dreptate în cazul președintelui interzis, iar adevărul să triumfe. „Poporul ar vota 90% Georgescu, dacă ar fi alegeri libere”, a subliniat Cezar Avrămuță.

În 2024, mai exact la finalul anului, în luna decembrie, românii au fost șocați: votul lor nu a fost luat în considerare, iar președintele pe care ei l-au ales, adică Călin Georgescu, a fost pur și simplu interzis. Nici până în momentul de față oamenii nu au primit o explicație clară pentru care votul le-a fost anulat, iar cetățenii continuă să pună presiune pe autorități.

Cezar Avrămuță, cunoscut în spațiul public drept Stegarul Dac, a spus clar într-o intervenție la Realitatea PLUS, că în momentul în care votul a fost anulat, nu a mai existat democrație.

Stegarul Dac: „Așteptăm ca justiția să facă dreptate!”

„Democrația ne-a fost luată acum un an și două luni, în momentul în care alegerile nu mai sunt libere nu mai există democrație. Călin Georgescu este fugărit de instituțiile statului. Poporul român este fugărit pentru votul pe care l-a dat. Se va face dreptate, Dumnezeu nu va mai suporta atâta minciună din partea autorităților, justiția din România este o parodie. Așteptăm ca justiția să facă dreptate, să aplice legea și să o interpreteze, adevărul să triumfe, atât vrem. Acest român adevărat, Călin Georgescu, ne reprezintă cu adevărat, reprezintă voința poporului român, de asta se tem, de poporul român, pentru că văd că este iubit de tot poporul. Poporul ar vota 80 90% Călin Georgescu dacă ar fi alegeri libere” , a subliniat Stegarul Dac.