Șefa Comisiei Europene, critică dur Kremlinul: „Rusia nu are intenții reale de negocieri”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Rusia nu dă semne reale că ar urmări un acord de pace în războiul din Ucraina, acuzând Moscova că doar „simulează” disponibilitatea de a negocia.

Lidera europeană a descris situația drept una periculoasă și imprevizibilă, chiar înainte ca purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, să afirme că este „prea devreme” pentru a discuta un eventual tratat de pace.

Vorbind în plenul Parlamentului European la Strasbourg, von der Leyen a subliniat că Ucraina are nevoie de garanții solide de securitate pentru a preveni noi atacuri. Ea a susținut că Rusia păstrează o mentalitate de tipul „sferelor de influență”, moștenită din perioada postbelică, idee transmisă și de BBC.

Declarațiile vin în contextul intensificării eforturilor diplomatice conduse de SUA, care încearcă să contureze un acord între Kiev și Moscova. Întâlnirile din ultimele zile de la Geneva și Abu Dhabi au dus la ajustarea unui plan inițial de 28 de puncte, criticat pentru concesiile făcute Rusiei.

Președintele Zelenski a apreciat că noua variantă este „direcția corectă”, însă mai multe divergențe majore persistă, iar Kremlinul minimalizează constant ideea unui compromis.

Von der Leyen a reiterat sprijinul deplin al Europei pentru Kiev, afirmând: „Vreau să fiu clară încă de la început: Europa va fi alături de Ucraina în fiecare etapă”. Ea a făcut referire și la cele 210 miliarde de euro în active rusești înghețate în instituțiile financiare europene, subiect asupra căruia statele membre au opinii diferite.

Belgia se teme că transferul acestor fonduri către Ucraina ar putea încălca legislația internațională și ar genera riscuri financiare pentru contribuabili.Comisia a elaborat un „document de opțiuni” și un cadru juridic pentru gestionarea activelor, iar liderii UE ar urma să ia o decizie la finalul lunii decembrie.

Recentul val de negocieri internaționale i-a lăsat pe europeni pe margine, după ce planul de pace discutat de SUA și Rusia a inclus propuneri privind cedarea unor teritorii încă aflate sub control ucrainean și limitarea armatei Kievului.

Mai multe state membre au insistat că Europa trebuie să fie prezentă la masa discuțiilor. Franța și Marea Britanie au convocat marți o reuniune a „coaliției voinței”, pentru a aborda chestiunea garanțiilor de securitate.

Von der Leyen a afirmat că Uniunea Europeană și NATO vor avea un rol central în implementarea oricărui eventual tratat: „Nimic despre Ucraina fără Ucraina. Nimic despre Europa fără Europa. Nimic despre NATO fără NATO”.

Cancelarul german Friedrich Merz a transmis la rândul său că Europa trebuie să fie tratată ca un actor suveran, nu ca un pion în negocieri. În timp ce liderii europeni cer un loc la masa discuțiilor, Kremlinul respinge orice implicare a acestora. Yuri Ușakov, consilier prezidențial, a catalogat participarea europeană drept „inutilă”.

În următoarea etapă a discuțiilor, trimisul american Steve Witkoff va merge la Moscova, iar secretarul american al Armatei, Dan Driscoll, se va deplasa în Ucraina. Zelenski a anunțat că dorește să discute direct cu Donald Trump până la finalul lunii, pentru a aborda diferențele dintre pozițiile Ucrainei și Rusiei, inclusiv statutul teritoriilor din est, aderarea la NATO și structura forțelor armate.

Trump a transmis pe rețelele sociale că este dispus să se întâlnească atât cu Zelenski, cât și cu Putin, dar numai atunci când un acord de pace va fi finalizat sau foarte aproape de finalizare.