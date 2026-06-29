Scandalul ROMATSA ia amploare. Inspecția Judiciară s-a autosesizat! Judecătoarea cazului, luată la țintă înaintea ședinței CSAT

Inspecția Judiciară a declanșat o anchetă de urgență în cazul suspendării certificatului ROMATSA, dosar aflat deja pe masa CSAT. Autosesizarea instituției vine în contextul în care blocarea furnizorului de servicii de navigație aeriană reprezintă o amenințare directă la adresa spațiului aerian și a siguranței naționale, subiectul fiind introdus pe agenda de criză a Consiliului Suprem de Apărare a Țării.
O decizie judecătorească fără precedent a declanșat o criză instituțională majoră la vârful statului român. Inspecția Judiciară a anunțat demararea unei anchete din oficiu pentru a verifica modul în care s-a dispus suspendarea certificatului de funcționare al ROMATSA (Regia Autonomă Administrația Română a Serviciilor de Navigație Aeriană). Situația a devenit atât de gravă încât a fost inclusă de urgență pe agenda Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), existând riscuri directe la adresa securității naționale și a transportului aerian.
Paralizia traficului aerian: 2.000 de avioane ar putea rămâne la sol zilnic
Miza acestui dosar este uriașă și riscă să provoace un haos generalizat în plin sezon estival. Dacă toate căile de atac vor fi epuizate, organismul european EUROCONTROL va fi obligat să pună în aplicare hotărârea de suspendare a certificatului.
O astfel de măsură ar însemna că spațiul aerian al României nu mai poate fi monitorizat legal, ceea ce ar duce la blocarea sau devierea a până la 2.000 de zboruri în fiecare zi. Reprezentanții Administrației Prezidențiale au confirmat că membrii CSAT vor analiza în ședința de luni impactul acestei crize asupra tranzitului aviatic și a siguranței naționale.
Cine este magistratul din spatele deciziei și trecutul său disciplinar
Hotărârea controversată de suspendare a certificatului a fost pronunțată de judecătoarea Liliana-Cătălina Alexe, de la Curtea de Apel București. Numele magistratului nu este însă la prima controversă în sistemul judiciar.
În noiembrie 2025, Secția pentru judecători în materie disciplinară din cadrul CSM a sancționat-o pe aceasta cu avertisment. Inspectorii au reținut atunci că judecătoarea a încălcat regulamentele interne și dispozițiile conducerii instanței, după ce a folosit ilegal datele de acces ale grefierului de ședință pentru a închide de una singură documente în sistemul informatic ECRIS.
Reacția ROMATSA: „Activitatea continuă, decizia nu este definitivă”
De cealaltă parte, conducerea ROMATSA încearcă să liniștească pasagerii și companiile aeriene. Reprezentanții regiei au subliniat că serviciile de control trafic se desfășoară în condiții absolut normale, iar zborurile nu sunt afectate în acest moment.
Conform strategiei juridice a instituției, hotărârea Curții de Apel București a fost deja atacată cu recurs în termenul legal de 5 zile de la comunicare. Juriștii regiei afirmă cu fermitate că, până la o sentință definitivă a instanței supreme, decizia de suspendare nu își produce efectele juridice, serviciile furnizate de ROMATSA fiind catalogate drept activități non-economice de interes public major, legate direct de obligațiile internaționale ale statului român.