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Român condamnat în Rusia la 15 ani de închisoare pentru spionaj

Foto: Arhivă

Foto: Arhivă

Realitatea de Satu Mare
Scris de Realitatea de Satu Mare Publicat: 19 iun. 2026, 14:20

Un cetățean român, Adrian-David Cherciu, născut în 2002, a fost condamnat în Rusia la 15 ani de închisoare într-o colonie penitenciară cu regim strict.

Sentința pronunțată de Tribunalul Regional Krasnodar a intrat în vigoare, iar autoritățile ruse îl acuză pe român de spionaj în favoarea Ucrainei.

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, FSB, susține că tânărul ar fi colectat și transmis serviciilor speciale ucrainene informații despre amplasarea unor sisteme de apărare antiaeriană din orașul Soci.

Faptele ar fi avut loc în august 2024, în perioada în care acesta se afla în regiunea Krasnodar. Românul fusese reținut în aprilie 2025, tot la Soci, după o operațiune a agenților FSB.

Conform autorităților ruse, ucrainenii i-ar fi promis sprijin pentru a părăsi Rusia și pentru a se alătura unei unități de voluntari care luptă împotriva forțelor ruse. FSB a avertizat că persoanele care sprijină Ucraina vor fi identificate și trase la răspundere penală.

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