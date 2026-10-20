Restricții de circulație în Franța, după protestele violente. Acces limitat în mai multe zone din Paris

Publicat 20 oct. 2026, 08:25 Sursă realitatea.net

Franța impune restricții de circulație după proteste violente. În Paris, unele zone centrale sunt vizate de măsuri nocturne, între orele 23:00 și 06:00.

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