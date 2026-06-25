Problema urșilor din România, pe masa Comisiei Europene. ”Incidentele continuă să atingă cote alarmante”

Problema tot mai gravă a prezenței urșilor în apropierea localităților din România ajunge pe masa instituțiilor europene. Președintele Consiliului Județean Harghita, Bíró Barna-Botond, a solicitat sprijinul șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru gestionarea conflictelor tot mai frecvente generate de prezența ursului brun în apropierea localităților, subliniind că problema a depășit capacitatea de intervenție a autorităților locale și naționale.

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