Prețurile medicamentelor ar putea crește în Europa, după ieftinirile din SUA. Companiile avertizează asupra unor întârzieri

Companiile avertizează asupra unor întârzieri

Marile companii farmaceutice se confruntă în 2026 cu o provocare majoră în încercarea de a obține prețuri mai mari pentru medicamentele eliberate pe bază de rețetă în Europa, după ce anul trecut au acceptat reduceri semnificative ale prețurilor în Statele Unite.

Negocieri mai dure cu autoritățile europene ar putea determina unele companii să întârzie lansarea unor medicamente noi în anumite țări, ceea ce ar putea limita accesul pacienților la tratamente inovatoare, au declarat investitori, reprezentanți ai industriei și un director din sector, citați de Reuters.

Tensiunile privind prețurile medicamentelor în Europa sunt așteptate să fie un subiect central la conferința J.P. Morgan Healthcare din San Francisco, care începe pe 12 ianuarie. Evenimentul este considerat principalul forum anual al industriei farmaceutice, reunind directori și investitori din întreaga lume.

Companii precum Pfizer, Eli Lilly și AstraZeneca s-au angajat să apropie mai mult prețurile din SUA pentru medicamentele noi de cele practicate în alte state dezvoltate. Președintele Donald Trump a susținut în mod repetat că țările bogate din afara SUA ar trebui să plătească mai mult pentru medicamente, pentru a permite scăderea prețurilor pe piața americană.

În acest context, Statele Unite și Marea Britanie au încheiat un acord prin care Regatul Unit va beneficia de reduceri ale tarifelor vamale, în schimbul creșterii cu 25% a prețului net plătit pentru medicamentele noi provenite din SUA.