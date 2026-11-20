Publicat 20 nov. 2026, 08:47 Actualizat 20 nov. 2026, 08:48 Sursă realitatea.net

Planșeul unei clădiri din centrul orașului Satu Mare s-a prăbușit. Șase persoane au fost evacuate, iar alimentarea cu gaze și electricitate a fost oprită.

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