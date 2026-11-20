Planșeul unei clădiri din centrul orașului Satu Mare s-a prăbușit. Șase persoane au fost evacuate, iar alimentarea cu gaze și electricitate a fost oprită.
Momente de panică în centrul municipiului Satu Mare, după ce planșeul unei clădiri de locuințe, în care se află mai multe apartamente, s-a prăbușit joi seara, 19 noiembrie. Pompierii au intervenit de urgență, iar șase persoane au fost evacuate preventiv pentru a nu fi expuse unor pericole suplimentare.
Incidentul s-a produs la intersecția străzilor Vasile Lucaciu și 1 Decembrie. La fața locului au fost mobilizate echipaje ale Detașamentului de Pompieri Satu Mare, care au evaluat situația și au verificat dacă în interiorul imobilului mai existau persoane aflate în pericol.
Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Satu Mare, o persoană despre care existau informații inițiale că ar fi fost surprinsă în clădire a reușit să se evacueze singură înainte de sosirea salvatorilor.
Șase persoane au fost evacuate după prăbușirea planșeului
Pentru prevenirea unor incidente suplimentare, pompierii au decis evacuarea tuturor persoanelor aflate în clădire. În total, șase locatari au fost scoși din imobil.
Din fericire, niciuna dintre persoanele evacuate nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Acestea au fost preluate ulterior de aparținători.
Intervenția pompierilor a inclus și verificarea stării imobilului, pentru identificarea eventualelor riscuri generate de prăbușirea elementelor de construcție.
Gazele și energia electrică au fost oprite în clădire
Ca măsură de siguranță, autoritățile au decis întreruperea alimentării imobilului cu energie electrică și gaze naturale.
De asemenea, zona afectată a fost delimitată, iar accesul persoanelor în apropierea clădirii a fost restricționat până la evaluarea situației de către instituțiile competente.
La intervenție au participat și reprezentanți ai Inspectoratului de Stat în Construcții, Primăriei municipiului Satu Mare și Poliției Locale.
La fața locului s-au deplasat prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, conducerea ISU „Someș” și reprezentanți ai structurilor implicate în gestionarea situațiilor de urgență.
Autoritățile verifică situația imobilului din centrul orașului
Instituțiile abilitate au monitorizat intervenția și au evaluat riscurile asociate prăbușirii planșeului. Măsurile luate au urmărit protejarea locatarilor, prevenirea unor noi incidente și limitarea accesului în perimetrul afectat.
Deocamdată, prioritatea autorităților este verificarea siguranței clădirii și stabilirea măsurilor necesare pentru eliminarea pericolelor.
Incidentul nu s-a soldat cu victime, însă a impus intervenția pompierilor și evacuarea preventivă a persoanelor care se aflau în imobil.