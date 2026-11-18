Ajutoare de la stat în 2027: Ce bani ar putea primi românii cu venituri mici. Anunțul ministrului Florin Manole
Ce ajutoare pregătește statul pentru 2027? Tichetele de energie ar putea continua, iar ajutorul pentru lemne ar putea fi plătit în decembrie. Anunțul lui Florin Manole.
Românii cu venituri reduse ar putea beneficia și în 2027 de noi forme de sprijin financiar din partea statului. Printre măsurile analizate de Guvern se numără continuarea programului de tichete de energie, dar și acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuințelor cu lemne și alți combustibili. Ministrul Muncii, Florin Manole, a oferit noi detalii despre calendarul plăților și despre planurile autorităților pentru anul viitor.
Persoanele vulnerabile, pensionarii și familiile cu venituri mici ar putea rămâne în atenția autorităților și în perioada următoare. Totuși, posibilitatea acordării acestor ajutoare în 2027 depinde de fondurile care vor fi disponibile la bugetul de stat.
Tichetele de energie ar putea continua și în 2027. Ce spune Florin Manole
Una dintre măsurile aflate în discuție la nivel guvernamental este prelungirea programului de tichete de energie și după 31 decembrie 2026.
Ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat că persoanele cu venituri reduse au în continuare nevoie de sprijin pentru plata facturilor la electricitate, motiv pentru care autoritățile iau în calcul menținerea acestui mecanism și în anul 2027.
Oficialul a precizat că o decizie definitivă nu a fost încă luată, iar forma programului va trebui stabilită înainte de adoptarea bugetului pentru anul viitor.
În prezent, tichetul de energie are o valoare de 50 de lei pe lună și este destinat achitării facturilor la electricitate.
Conform criteriilor actuale, pot beneficia de acest sprijin persoanele singure care au venituri nete lunare de cel mult 1.940 de lei, precum și familiile în care venitul net nu depășește 1.784 de lei pentru fiecare membru.
Deocamdată, nu există o confirmare că valoarea tichetelor sau plafoanele de venit vor rămâne aceleași în 2027. Aceste aspecte urmează să fie analizate în cadrul discuțiilor privind bugetul de stat.
Când intră ajutorul pentru lemne și combustibili. Plata ar putea fi făcută în decembrie
O altă categorie de sprijin financiar îi vizează pe românii care își încălzesc locuințele folosind lemne, cărbuni sau alți combustibili solizi și petrolieri.
Florin Manole a anunțat că autoritățile iau în calcul efectuarea plăților pentru acest ajutor în luna decembrie. Ministrul nu a indicat însă o zi exactă în care beneficiarii vor primi banii.
Acest sprijin este destinat gospodăriilor vulnerabile și reprezintă o măsură importantă pentru persoanele care întâmpină dificultăți în acoperirea cheltuielilor din sezonul rece.
Ajutorul pentru încălzirea locuinței este reglementat prin Legea nr. 226/2021 și se acordă în funcție de veniturile beneficiarilor și de criteriile de eligibilitate prevăzute de legislație.
Spre deosebire de tichetul de energie, care are o valoare lunară de 50 de lei, ajutorul pentru combustibili solizi și petrolieri se acordă într-o singură tranșă pentru sezonul rece sau pentru perioada rămasă, în funcție de momentul stabilirii dreptului.
Ce alte ajutoare ar putea primi pensionarii și românii cu venituri mici în 2027
Pe lângă tichetele de energie și ajutorul pentru încălzire, Guvernul analizează și posibilitatea menținerii unor măsuri de protecție socială destinate pensionarilor și persoanelor cu venituri reduse.
Ministrul Muncii a atras atenția că situația bugetară nu permite, în acest moment, asumarea unor noi cheltuieli fără o evaluare atentă a resurselor financiare disponibile.
Florin Manole a precizat că va purta discuții cu ministrul Finanțelor și cu premierul pentru identificarea soluțiilor prin care să poată fi asigurat sprijinul necesar categoriilor sociale vulnerabile.
Printre prioritățile autorităților se află pensionarii cu venituri mici și familiile care se confruntă cu dificultăți financiare.
În paralel, sunt analizate și alte forme de sprijin pentru pensionarii cu pensii sub 3.000 de lei, în funcție de nivelul veniturilor lunare.
Bugetul pentru 2027 va stabili ce ajutoare vor fi acordate românilor
Deși continuarea programului de tichete de energie și plata ajutorului pentru încălzire se află printre măsurile discutate, autoritățile nu au anunțat încă toate condițiile pentru anul viitor.
Deciziile finale vor depinde de bugetul disponibil și de discuțiile purtate la nivel guvernamental.
Pentru moment, românii cu venituri mici trebuie să urmărească anunțurile oficiale privind continuarea programelor sociale, valoarea ajutoarelor și eventualele modificări ale criteriilor de eligibilitate.
Cert este că sprijinul acordat pensionarilor și persoanelor vulnerabile rămâne una dintre temele importante în pregătirea bugetului de stat pentru 2027.
Urmărește știrile Realitatea de Satu Mare și pe Google News