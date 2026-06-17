Advertising
Social· 1 min citire
VIDEO Mii de angajați din Educație, în stradă: PROTEST de amploare față de noua Lege a salarizării
Proteste în Educație
Publicat17 iun. 2026, 15:36
Actualizat17 iun. 2026, 15:37
Sursărealitatea.net
Protest uriaș în plină criză politică în fața Guvernului!
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 15:53Arestări după bătaia dintre clanurile Ștoacă și Toboșaru. Conflictul a continuat și la poliție
- 15:28Românii pleacă masiv din Spania. Comunitatea s-a redus cu 32%, iar economia iberică poate pierde muncitori valoroși
- 12:05FCSB aduce un înlocuitor pentru Darius Olaru
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Satu Mare și pe Google News