Marea revoltă națională se vede la Realitatea PLUS – Televiziunea Poporului! 12 februarie, ora 12:00

România fierbe! Joi, 12 februarie, țara întreagă iese în stradă, iar Realitatea PLUS este acolo unde se scrie istoria – în mijlocul oamenilor. Oră de oră, minut de minut, transmitem în direct protestele care cuprind fiecare colț al țării.
Marea revoltă națională se vede la Realitatea PLUS - Televiziunea Poporului! Joi, 12 februarie, ora de ora, minut de minut, transmitem protestele care cuprind întreaga țară. Românii, mai uniți ca niciodată, nu mai pot să tacă în fața nedreptăților care îi îngenunchează.
