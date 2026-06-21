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Loto 6/49, Joker și Noroc, 21 iunie 2026: report de 6,4 milioane de euro. Când se publică rezultatele
Loto
Duminică, 21 iunie, Loteria Română organizează trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, cu reporturi consistente acumulate la principalele categorii. Numerele extrase vor fi publicate începând cu ora 18:35.
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