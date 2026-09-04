Încep plățile pentru alocații și indemnizații. Când intră banii în septembrie

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială începe pe 8 septembrie plata beneficiilor sociale aferente lunii august. Primele sume vor ajunge la părinți și familii, iar restul plăților vor fi făcute etapizat până pe 21 septembrie.
Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială începe pe 8 septembrie plata beneficiilor de asistență socială aferente lunii august. Primele sume care vor fi virate sunt alocațiile de stat pentru copii, indemnizațiile pentru creșterea copilului și stimulentele de inserție, iar celelalte categorii de sprijin vor fi plătite treptat până pe 21 septembrie.
Calendarul diferă în funcție de tipul beneficiului și de modalitatea aleasă pentru încasarea banilor. Cei care primesc sumele direct în cont vor intra, în general, mai repede în posesia banilor, în timp ce plățile prin mandat poștal vor începe câteva zile mai târziu.
Alocațiile și indemnizațiile pentru creșterea copilului, plătite din 8 septembrie
Pe 8 septembrie vor fi virate în conturile bancare alocațiile de stat pentru copii, indemnizațiile pentru creșterea copilului și stimulentele de inserție. Pentru beneficiarii care au ales plata prin mandat poștal, distribuirea sumelor va începe din 10 septembrie.
Banii intră pe card vineri! Anunț de ultimă oră pentru beneficiarii de alocații și indemnizații
Aceste plăți sunt printre cele mai așteptate în fiecare lună, mai ales de familiile cu copii, pentru care alocațiile și indemnizațiile reprezintă o parte importantă din bugetul lunar.
Când intră banii pentru persoanele cu dizabilități
Drepturile acordate persoanelor cu dizabilități vor fi plătite în conturile bancare pe 14 septembrie. Pentru cei care primesc banii prin poștă, distribuirea va începe pe 18 septembrie.
Și în acest caz, diferența dintre cele două variante de plată este de câteva zile, astfel că beneficiarii care au optat pentru virament bancar vor primi sumele mai devreme.
Ce plăți se fac pe 21 septembrie
Ultima etapă importantă din calendar este programată pentru 21 septembrie. Atunci vor fi plătite alocația de plasament, alocația lunară de hrană acordată persoanelor cu HIV/SIDA și indemnizația lunară de hrană destinată bolnavilor de TBC. Tot pe 21 septembrie vor fi achitate și drepturile aferente venitului minim de incluziune. Acesta cuprinde ajutorul pentru familia cu copii și ajutorul de incluziune. Pentru aceste beneficii, plata se va face atât în conturile bancare, cât și prin mandat poștal.
Aproape șapte milioane de persoane beneficiază de aceste plăți
ANPIS efectuează lunar aceste plăți prin cele 41 de agenții județene și prin agenția pentru municipiul București. Prin aceste structuri sunt administrate mai multe forme de sprijin destinate copiilor, familiilor și persoanelor vulnerabile.
În total, aproape șapte milioane de beneficiari primesc lunar diferite tipuri de ajutoare și indemnizații gestionate de instituție, iar calendarul plăților este stabilit separat pentru fiecare categorie.