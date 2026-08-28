Guvernul României a prelungit starea de alertă energetică până pe 30 septembrie

Publicat 28 aug. 2026, 14:23 Sursă Realitatea.Net

Starea de alertă energetică din România a fost prelungită oficial până la 30 septembrie. Decizia adoptată de Guvern menține în vigoare mecanismele de urgență pentru protejarea rețelei naționale și gestionarea consumului în orele de vârf, fără a fi vizate întreruperi pentru consumatorii casnici.

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