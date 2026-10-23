Două avioane-cisternă NATO au survolat Marea Neagră

Publicat 23 oct. 2026, 11:33 Sursă Antena 3 CNN

Două aeronave de realimentare în zbor au survolat joi zona de vest a Mării Negre. Traseele lor sugerează susținerea unor avioane de luptă care nu au transmis date de poziție către rețelele civile.

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