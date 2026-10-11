Calendarul târgurilor de Crăciun din România și Europa pentru iarna 2026

Scris de Andreea Damian Publicat: 11 oct. 2026, 07:21

Târgurile de Crăciun din Europa se deschid începând cu 6 noiembrie 2026, la Viena. În România, primele inaugurări au loc pe 13 noiembrie, la Sibiu și Craiova, urmate de București și Timișoara.

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