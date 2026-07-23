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Accident terifiant: familie cu trei copii în spital după ce a intrat cu mașina în gard
Accident rutier
Publicat23 iul. 2026, 20:54
SursăRealitatea PLUS
Accident terifiant în Satu Mare. Un șofer a pierdut controlul direcției și s-a izbit puternic de un gard de piatră. Bărbatul era în mașină cu soția și cei trei copii ai lor. Impactul a fost surprins de camerele de supraveghere. Imagini și informații cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.
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