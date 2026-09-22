UMPMV: Justiția trebuie să rămână între probe și prezumția de nevinovăție, nu între imagine și verdict

UMPMV susține, într-un comunicat de presă, că imaginile cu Călin Georgescu încătușat la ieșirea din sediul DIICOT readuc în discuție echilibrul dintre fermitatea actului de justiție, prezumția de nevinovăție și respectarea demnității persoanelor cercetate penal înainte de o hotărâre definitivă.
UMPMV afirmă că reținerea pentru 24 de ore a fostului candidat la Președinția României și difuzarea imaginilor cu acesta în cătușe au generat o dezbatere privind modul în care sunt reflectate public anchetele penale și impactul acestora asupra percepției publice.
În document, formațiunea precizează că acuzațiile formulate în dosarul instrumentat de DIICOT sunt grave și trebuie cercetate până la capăt, însă subliniază că prezumția de nevinovăție trebuie respectată până la pronunțarea unei hotărâri definitive. Totodată, UMPMV susține că actul de justiție trebuie să se desfășoare în instanță, pe baza probelor și a legii, fără ca imaginea publică să anticipeze verdictul, potrivit umpmv.eu
Comunicatul integral:
”CĂTUȘELE ȘI PREZUMȚIA DE NEVINOVĂȚIE. Când imaginea riscă să înlocuiască Justiția
Reținerea pentru 24 de ore a lui Călin Georgescu și, mai ales, imaginile cu fostul candidat la Președinția României ieșind încătușat din sediul DIICOT ridică o problemă care depășește persoana celui cercetat: cum păstrăm echilibrul dintre fermitatea Justiției, prezumția de nevinovăție și respectarea demnității unei persoane înainte ca o instanță să-i stabilească vinovăția?
Călin Georgescu este cercetat într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Faptele descrise de anchetatori sunt plasate începând din anul 2021. Acuzațiile sunt grave și trebuie cercetate până la capăt, iar Justiția trebuie lăsată să își facă datoria, fără presiuni politice și fără privilegii pentru nimeni.
Dar există un principiu la fel de important: prezumția de nevinovăție. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive de condamnare, Călin Georgescu nu poate fi prezentat public ca fiind vinovat.
Imaginea unui fost candidat prezidențial, cu un număr important de susținători, scos în cătușe și înconjurat de forțe de ordine are inevitabil un impact public imens. Tocmai de aceea trebuie pusă întrebarea dacă asemenea imagini sunt strict consecința necesităților procedurale sau dacă ele ajung să creeze, involuntar, un spectacol public care poate prejudicia percepția asupra actului de justiție.
Există și un efect politic care nu poate fi ignorat. Pentru o parte dintre susținătorii lui Călin Georgescu, asemenea imagini pot alimenta percepția că acesta este victima unei nedreptăți sau chiar a unei răzbunări politice. Aceasta este o percepție politică, nu un fapt demonstrat, dar efectul ei asupra societății merită analizat.
Într-un stat democratic, Justiția trebuie să fie puternică tocmai prin sobrietate, echilibru și respectarea drepturilor tuturor. Nici popularitatea unui om politic nu trebuie să îl pună deasupra legii, dar nici adversitatea politică sau presiunea publică nu trebuie să transforme o anchetă penală într-un verdict anticipat. Instanța este cea care va aprecia probele și necesitatea măsurilor preventive. Societatea trebuie să aștepte verdictul Justiției.
Justiția trebuie făcută în sala de judecată, pe probe și potrivit legii. Nu în piața publică și nu prin forța unei imagini cu cătușe.” Biroul de presă al PPMP / Biroul de presă al UMPMV