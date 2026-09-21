Sorin Grindeanu reacționează după perchezițiile DIICOT la Călin Georgescu. Ce spune liderul PSD

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a comentat luni noul dosar în care este vizat Călin Georgescu, după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost ridicat din trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde procurorii DIICOT au făcut percheziții.
Întrebat despre acuzațiile formulate de procurori, Sorin Grindeanu a declarat că nu vrea să comenteze ancheta și a precizat că are aceeași poziție și în alte dosare aflate în atenția Justiției.
„Eu cred că deocamdată are probleme”, a spus liderul PSD, adăugând că Georgescu trebuie să își arate nevinovăția, iar situația urmează să fie clarificată în cadrul procedurilor judiciare.
Georgescu, vizat într-un nou dosar
DIICOT a anunțat luni că a pus în aplicare cinci mandate de percheziție în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Potrivit procurorilor, începând din septembrie 2021, trei persoane ar fi format un grup care ar fi promis unor oameni de afaceri obținerea unor finanțări externe în schimbul unor garanții financiare.
Prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro
În cazul investigat, unei persoane i-ar fi fost promisă o finanțare de șase milioane de euro. Procurorii susțin că aceasta ar fi transferat în final peste 1,1 milioane de euro, însă finanțarea nu s-ar fi concretizat, iar banii nu ar fi fost restituiți.
DIICOT afirmă, de asemenea, că un milion de euro din suma prezentată drept garanție ar fi urmat să fie investit într-o afacere cu metale prețioase, iar 100.000 de euro ar fi fost destinați susținerii campaniei electorale a liderului grupului, identificat de procurori drept Călin Georgescu. Acestea sunt acuzațiile din anchetă, nu concluzii definitive ale instanței.
Călin Georgescu a fost adus luni la sediul central al DIICOT pentru a fi audiat în dosar. Ancheta este în desfășurare, iar stabilirea vinovăției revine instanțelor de judecată.