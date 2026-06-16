Politica· 1 min citire

UDMR a decis să NU intre la guvernare: anunțul de ultim moment al formațiunii maghiare

UDMR nu intră la guvernare

UDMR nu intră la guvernare

Scris deStoica Marian
Publicat16 iun. 2026, 13:30
Sursărealitatea.net

Liderii UDMR au decis, în ședința Consiliului Permanent de marți dimineața, de la Parlament, că nu vor susține guvernul condus de Adrian Veștea.

UDMR a decis că nu intră la guvernare cu Veștea. Recomandare privind votul.

„Astăzi am luat decizia doar cu privire la intrarea la guvernare UDMR nu va intra la guvernare”, a spus Csoma Botond, liderul deputaților UDMR și purtătorul de cuvânt al partidului.

El a precizat că liderii partidului nu au luat o decizie la fel de fermă privind susținerea lui Veștea, ci „a formulat o recomandare”.

„Grupurile parlamentare UDMR iau decizia finală, dar există această recomandare să nu votăm acest guvern. dar sigur reiterez decizia finală aparține statutar grupurilor parlamentare”, a mai spus Csoma Botond.

Întrebat de excluderea din partid, Veștea a spus sigur: „nu voi fi exclus din partid”. El a mai spus și că vorbește „mereu cu președintele”.

Veștea a venit însoțit de liderul PSD Marian Neacșu, apropiat de Sorin Grindeanu. „Sunt însoțitor”, a răspuns acesta jurnaliștilor..

Când a fost întrebat dacă Veștea i-a cerut să-l însoțească, Neacșu a spus direct: „da”. Totodată, liderul PSD a spus încrezător că Guvernul trece, atunci când a fost întrebat de jurnaliști.

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