Advertising
Politica· 2 min citire
Scenariul care aruncă în aer negocierile politice: Nicușor Dan nu exclude alegerile anticipate
Nicușor Dan
Publicat14 iul. 2026, 10:13
SursăRealitatea PLUS
Nicușor Dan nu exclude varianta alegerilor anticipate, însă consideră că această soluție nu ar rezolva criza politică. Declarația vine după negocierile fără rezultat purtate cu partidele politice, în urma cărora nu a fost luată nicio decizie. Președintele este așteptat să anunțe numele noului premier, potrivit Realitatea PLUS.
Citește și
- 13:22Valeriu Munteanu (deputat AUR): „Diana Buzoianu a îngropat 50 de milioane de euro din PNRR destinate Deltei Dunării”
- 13:10Nicușor Dan pregătește noi consultări cu liderii partidelor la finalul săptămânii - SURSE
- 13:00Donald Trump amenință cu intervenția armatei SUA dacă Iranul a depozitat drone și rachete în Cuba
- 12:21Georgiana Teodorescu (europarlamentar AUR/ECR): „Trebuie să protejăm fermierii români în fața dăunătorilor unici și a concurenței neloiale din afara UE!”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Satu Mare și pe Google News