Politica· 1 min citire

Guvernul, obligat să desecretizeze ajutorul militar și financiar pentru Ucraina

Guvernul Bolojan/Colaj foto

Guvernul Bolojan/Colaj foto

Realitatea de Satu Mare
Scris deRealitatea de Satu Mare
Publicat14 iul. 2026, 10:22
Actualizat14 iul. 2026, 10:31
SursăRealitatea PLUS

Guvernul este obligat să desecretizeze ajutorul militar și financiar acordat Ucrainei.

Guvernul condus de Ilie Bolojan este obligat, printr-o decizie a Tribunalului București, să facă publică valoarea ajutoarelor militare acordate de România Ucrainei începând din anul 2020.

Până în prezent, autoritățile române au refuzat să comunice aceste informații, invocând caracterul clasificat al datelor și susținând că publicarea lor ar putea dezvălui detalii operative de natură militară.

Instanța a decis însă că Executivul trebuie să prezinte public valoarea în bani a ajutoarelor militare acordate Ucrainei, precum și informații privind clasificarea acestor date. Astfel, Guvernul trebuie să precizeze cine a dispus clasificarea, prin ce act administrativ, la ce dată și în ce categorie și nivel de secretizare se încadrează documentele.

Decizia a fost pronunțată în urma unui proces deschis de APADOR-CH, organizație care a obținut câștig de cauză în primă instanță. Hotărârea poate fi atacată cu recurs, însă reprezintă un semnal că informațiile privind utilizarea fondurilor publice trebuie să fie accesibile cetățenilor.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

guvernilie bolojanajutor militarajutor financiar

Urmărește știrile Realitatea de Satu Mare și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe