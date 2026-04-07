Răsturnare de situație înainte de începerea judecății lui Călin Georgescu. Cum au fost folosite probe ilegale în dosar, motivarea instanței

Sursă: realitatea.net

Realitatea PLUS a obținut motivarea magistraților în dosarul lui Călin Georgescu! Avocații candidatului interzis vin cu o teorie care ar putea arunca în aer întregul caz în care sunt lansate acuzații de acțiuni împotriva ordinii constituționale: probele obținute nelegal au contaminat întreaga investigație. Mai mult, din documente reiese interesul maxim acordat acestui caz, prin semnarea unor documente de însuși procurorul general.

Cum se folosește Parchetul de probele nelegale în dosarul lui Călin Georgescu.

”Solicită a se observa că aceste declarații luate în mod nelegal au fost utilizate în toate măsurile procesuale dispuse în această cauză, inclusiv în procedurile de solicitare și obținere și exploatare a mijloacelor de supraveghere tehnică și în documentele procedurale prin care s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale și punerea în mișcare a acțiunii penale.

Așadar, aceste probe nelegal administrate au fost utilizate în toate actele procesuale emise în prezenta cauză, context în care acestea, în mod cert, au reprezentat un punct de plecare al investigației care contaminează întreaga activitate de urmărire penală, afectând caracterul echitabil al procedurii per ansamblu”, se arată în motivarea instanței.

Totodată, instanța observă că răspunsul parchetului nu este asumat doar de procurorii de caz și de procurorul ierarhic superior care a verificat legalitatea și temeinicia rechizitoriului, ci și de procurorul general care nu semnează adresa de înaintare a răspunsului, ci răspunsul însuși.