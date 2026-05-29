Ramona Ioana Bruynseels (deputat AUR): „Statul a lipsit! Românii se trezesc cu războiul în casă, iar guvernanții stau pe scaune”

„Patru ani de război la granițele României, zeci de incidente pe teritoriul național, iar azi-noapte, o dronă a căzut pe un bloc de locuințe din Galați. Drona a fost urmărită de radare. F-16-urile au decolat. Piloții au avut autorizație de angajare. Și, cu toate acestea, oameni din Galați s-au trezit cu războiul în casă.

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