PNL propune două soluții pentru ieșirea din criza politică. Ce variante va prezenta Mircea Abrudean la Cotroceni

PNL vine la consultările de la Palatul Cotroceni cu două variante pentru deblocarea crizei politice și formarea unui nou Guvern.
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, spune că România are nevoie urgentă de un Executiv cu puteri depline, la 134 de zile de la căderea Guvernului. Consultările convocate de președintele Nicușor Dan sunt programate joi, 17 septembrie.
Cele două variante propuse de PNL
Prima soluție prezentată de liberali este formarea unui Guvern politic minoritar, susținut printr-o înțelegere parlamentară clară. A doua variantă este un Guvern tehnocrat de tranziție, cu un mandat limitat.
Mircea Abrudean susține că una dintre priorități este desemnarea rapidă a unui premier în jurul căruia să poată fi construită o majoritate parlamentară care să susțină noul Cabinet și programul de guvernare.
134 de zile fără Guvern cu puteri depline
Criza politică a început după căderea Guvernului Bolojan, iar România se află de luni de zile cu un Executiv interimar. În această perioadă au existat mai multe încercări de formare a unui nou Guvern.
Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat în iunie, iar ulterior Parlamentul a respins Guvernul propus de Adrian Veștea. Consultările politice nu au dus până acum la formarea unei majorități care să permită învestirea unui Executiv cu puteri depline.
Rectificarea bugetară, una dintre urgențe
Abrudean atrage atenția că lipsa unui Guvern cu puteri depline complică adoptarea unor decizii importante pentru România.
Printre prioritățile menționate de președintele Senatului se află rectificarea bugetară, într-un context în care autoritățile trebuie să ia măsuri privind finanțele publice și să continue reformele asumate.
Liberalul susține că România nu mai poate rămâne în situația actuală și că este necesară o soluție politică într-un timp cât mai scurt.
Nicușor Dan cheamă partidele la Cotroceni
Președintele Nicușor Dan a convocat pentru joi, 17 septembrie, partidele și formațiunile parlamentare la Palatul Cotroceni pentru consultări în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de prim-ministru.
Discuțiile încep la ora 9:00 cu reprezentanții PSD și continuă, la intervale de 30 de minute, cu AUR, PNL, USR, UDMR, reprezentanții minorităților naționale și celelalte grupuri parlamentare. Ultimele consultări oficiale au avut loc în luna iulie.
PNL nu susține un Guvern cu PSD
Poziția PNL privind participarea PSD la viitorul Executiv a fost exprimată anterior de conducerea partidului. Liberalii au transmis că nu vor susține un Guvern din care face parte PSD, iar formațiunea a indicat anterior propriile variante pentru funcția de premier.
În acest context, propunerea actuală a PNL pentru ieșirea din blocaj este fie un Executiv politic minoritar, bazat pe un acord parlamentar, fie un Guvern tehnocrat cu mandat limitat.
Consultările de la Cotroceni urmează să arate dacă partidele pot ajunge la o formulă care să permită desemnarea unui premier și formarea unui Guvern cu puteri depline.