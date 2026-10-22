Președintele Nicușor Dan cere menținerea sancțiunilor împotriva Rusiei, într-un interviu în presa americană

Scris de Daniel Onescu Publicat: 22 oct. 2026, 08:26

Președintele Nicușor Dan spune că Rusia nu este pregătită pentru negocieri de pace și cere ca sancțiunile economice împotriva ei să fie menținute. Într-un interviu pentru presa americană, el a vorbit și despre cum se apără România de dronele rusești care îi intră în spațiul aerian.

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