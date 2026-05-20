"Pericolul din spatele programului SAFE- costul dobânzilor!" Avertismentul lui Petrișor Peiu

Publicat 20 mai 2026, 09:57 Sursă Realitatea.Net

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, avertizează asupra creșterii costurilor dobânzilor pentru împrumuturile contractate prin Programul SAFE, susținând că acestea sunt mai mari decât a anunțat Guvernul și ar putea continua să urce.

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