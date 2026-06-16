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Politica· 1 min citire
Ora 20:00 - Premierul desemnat Adrian Veștea, în direct la Realitatea Plus
Adrian Veștea
Exclusiv la Realitatea Plus: premierul desemnat Marcel Vela Veștea vine în această seară să anunțe ce a discutat cu Nicușor Dan la consultările de la Palatul Victoria.
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