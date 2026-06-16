Ora 20:00 - Premierul desemnat Adrian Veștea, în direct la Realitatea Plus

Scris de Daniel Onescu Publicat: 16 iun. 2026, 19:47

Exclusiv la Realitatea Plus: premierul desemnat Marcel Vela Veștea vine în această seară să anunțe ce a discutat cu Nicușor Dan la consultările de la Palatul Victoria.

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