Nicușor Dan recunoaște că anularea alegerilor din România a dus la ruptura relațiilor cu SUA

Sursă: realitatea.net

Anularea scrutinului prezidențial de către Curtea Constituțională și eliminarea candidaturii lui Călin Georgescu au creat o undă de șoc care a reverberat rapid peste Ocean, instalând un climat de neîncredere instituțională.

Președintele Nicușor Dan a recunoscut deschis, în cadrul vizitei sale oficiale în SUA, că imaginea României a suferit o eroziune severă.

Într-un context în care milioane de cetățeni români resimt încă ecourile revoltei după deciziile CCR, misiunea de a restabili credibilitatea democratică a țării a devenit prioritatea zero a politicii externe. Prezența președintelui român la Consiliul de Pace a oferit platforma necesară pentru un dialog direct cu administrația americană.

Conform declarațiilor oficiale, interacțiunea cu liderul de la Casa Albă a vizat depășirea momentului critic din 2024. Mesajul transmis a fost unul de stabilitate, subliniind că România rămâne un partener previzibil, în ciuda turbulențelor juridice interne.

Eforturile diplomatice s-au concentrat pe asigurarea partenerilor strategici că mecanismele statului de drept sunt funcționale și că viitoarele procese electorale vor respecta standardele internaționale de transparență.

Provocările rămase

Deși semnalele venite de la Washington indică o "trecere peste" episodul controversat, deficitul de încredere nu se șterge peste noapte. România se află acum în fața unui exercițiu dublu de comunicare. De exemplu, reconfirmarea loialității față de valorile euro-atlantice în fața unei administrații americane pragmatice. Gestionarea nemulțumirii sociale profunde lăsate de anularea alegerilor, pentru a preveni o fractură iremediabilă între electorat și instituții.

Succesul vizitei la Washington reprezintă doar primul pas dintr-un proces lung de convalescență diplomatică. Reabilitarea imaginii României depinde acum de consistența deciziilor politice viitoare și de capacitatea de a demonstra că episodul 2024 a fost o excepție, nu un nou mod de operare.