Mesaj dur de la Veștea către Bolojan: refuzul formării majorității poate băga țara în colaps financiar
Adrian Veștea
Blocajul politic prelungit începe să producă efecte tot mai vizibile, iar premierul desemnat Adrian Veștea avertizează că amânarea unei soluții de guvernare riscă să afecteze serios stabilitatea economică a României.
Acesta a susținut că actuala situație nu mai poate continua și că lipsa unei majorități funcționale pune presiune atât pe piețele financiare, cât și pe capacitatea statului de a-și acoperi cheltuielile curente.
Declarațiile sale vin pe fondul disputelor politice din ultimele săptămâni și al negocierilor dificile pentru formarea unei noi majorități parlamentare.
Veștea spune că nu există altă majoritate posibilă
Premierul desemnat a afirmat că, în actuala configurație parlamentară, nu există o formulă viabilă de guvernare fără participarea PSD. În opinia sa, realitatea matematică rezultată în urma alegerilor din 2024 nu poate fi ignorată, indiferent de disputele dintre liderii politici.
Potrivit lui Adrian Veștea, continuarea conflictelor și a orgoliilor politice nu face decât să prelungească perioada de incertitudine prin care trece România.
„Țara stă de 41 de zile într-o situație de provizorat și cred că este de datoria noastră a celor care suntem responsabili și care aveam capacitatea de a gestiona aceste probleme cu care se confruntă România la ora actuală, să nu o mai ducem în derizoriu. Știu că sunt orgolii, știu că astăzi nu există niciun calcul matematic în care să poți face majorități cu partidele pro-europene, cu excepția PSD. Deci, oricât ne-am dori și dacă noi punem mai presus orgolii personale sau disputele care au existat în trecut între anumiți lideri, nu vom ajunge niciodată să guvernăm această țară, fiindcă nu există o majoritate.
Asta au vrut românii în momentul în care s-au prezentat la vot în anul 2024 și, de fapt, algoritmul politic exact acesta este. Oricine ar vrea să guverneze nu are cum să facă niciun guvern minoritar și nu ar avea susținere, ar pica la prima moțiune și atunci, clar, vrând nevrând, țara, după o perioadă lungă de timp, și vedem ceea ce se întâmplă în zona economică, se retrag fluxuri de capital de pe piață și cred că lucrurile acestea nu trebuie să continue”, a spus Veștea într-un interviu TV.
Avertisment privind situația economică
Adrian Veștea a explicat că România traversează o perioadă complicată din punct de vedere financiar, în care dependența de împrumuturi externe este una majoră.
Acesta a subliniat că statul se împrumută constant pentru a putea asigura funcționarea instituțiilor și plata cheltuielilor curente, iar prelungirea blocajului politic transmite semnale negative către investitori și piețele financiare.
Ce i-a transmis Nicușor Dan în discuțiile de la Cotroceni
Premierul desemnat a oferit și detalii despre discuțiile purtate cu președintele Nicușor Dan înainte de acceptarea mandatului.
Veștea a afirmat că decizia de a prelua această responsabilitate a venit după ce i-a fost prezentată în detaliu situația economică și financiară a țării.
„Ceea ce știu astăzi este faptul că de 41 de zile țara este într-o perioadă de provizorat. Partidul Național Liberal, din păcate, chiar dacă președintele României l-a nominalizat pe Eugen Tomac, nu a avut intenția de a-i acorda sprijin și de a crea un guvern, evident și de a-i pune condiții. Adică anumiți miniștri să nu facă parte din cabinet, că sunt apropiați de PSD. Țara nu mai poate să continue la modul ăsta și atunci clar că este necesar că, până la urmă, noi să ne asumăm într-o formă sau alta, să avem fie o persoană, fie o modalitate în care să ne exprimăm.
Nu putem sta în această stare, câtă vreme știm care este situația pe piețele financiare, știm faptul că de fiecare dată, în fiecare lună, ne împrumutăm pentru a putea asigura funcționarea României, fiindcă nu reușim din banii pe care-i avem la bugetul de stat să asigurăm funcționarea, știu eu, celor de la interne, celor de la armată, profesorilor, medicilor, chiar și celor din administrație. Dar nu putem funcționa fără împrumuturi.”
Discuțiile care au schimbat cursul negocierilor
Veștea a susținut că întâlnirea avută sâmbătă seara cu șeful statului a fost decisivă și că atunci a înțeles amploarea dificultăților cu care se confruntă România.
În opinia sa, responsabilitatea liderilor politici este să lase deoparte conflictele și să găsească rapid o soluție pentru formarea unui guvern stabil.
„Da, președintele exact acest lucru mi l-a spus, iar sâmbătă a fost prima dată când a existat, sâmbătă seara, stând până târziu, și le-am explicat acest lucru colegilor noi, mi-a explicat și mi-a prezentat întreaga situație prin care trece România. Evident că astăzi nu este o situație pe care noi românii o simțim ca o situație liniștită. Și atunci, clar că responsabilitatea politicienilor este de a se așeza la masă, de a găsi soluții și de a duce România înainte”, a mai spus Veștea.
Partidele chemate să se alăture guvernului
Adrian Veștea a declarat că își dorește ca guvernul pe care-l va propune spre validare în Parlament să fie format din reprezentanți ai partidelor pro-europene, respectiv USR, UDMR, PSD și PNL, plus grupul minorităților din Parlament.
'Dacă tot mi se spune că sunt un om al dialogului, trebuie să găsim persoanele cele mai competente. Eu cred că înaintea portofoliilor care vor fi asumate de partidele politice, este necesar să găsim oameni competenți care cunosc ministerul în care vor activa. (...) Eu asta îmi doresc, ca acest guvern să fie format din toate partidele proeuropene, USR, UDMR, PSD și PNL și, evident, minoritățile. În felul acesta, având o majoritate largă, având miniștri din toate aceste partide, cred că România poate merge înainte și putem avea stabilitate'
Liberalii pe care Veștea îi dorește în guvern
El a fost întrebat pe cine ar vrea să păstreze dintre liberali în guvernul pe care-l va propune spre învestire Parlamentului, în afara ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, despre care, anterior, a spus că vrea să îl convingă să rămână în actuala funcție.
'Am vorbit public despre Alexandru Nazare fiindcă am avut șansa ca în momentul în care guvernul Bolojan purta negocieri referitor la portofoliile ministeriale pe care și le dorea, premierul României a fost întrebat: 'bine, dar tu ce ți-ai dori?' Și el a spus Ministerul de Finanțe pentru a avea o siguranță că nu există o risipă a banului public, că nu facem rabat de la tot ceea ce înseamnă reformele pe care ni le-am asumat și le-am votat. Am păstrat același program de guvernare și, mai mult decât atât, îmi doresc, și o să stau de vorbă cu el în perioada următoare, îmi doresc ca Alexandru Nazare și o să stau de vorbă cu el în perioada următoare, îmi doresc ca Alexandru Nazare, care a lăsat o părere bună, care, de multe ori, l-am văzut că putea fi propus ca prim-ministru al României, cred că într-un moment de o asemenea responsabilitate să închidă acest buget, pentru că astfel vom ajunge la tot felul de suspiciuni că, de fapt, s-au agrenat tot felul de cheltuieli neprevăzute', a declarat Adrian Veștea.
Sprijinul din PNL
În context, el a fost întrebat și pe ce sprijin din PNL se bazează pentru ca guvernul său să fie învestit.
'Noi, la ora actuală, Partidul Național Liberal, avem 12 președinți de consilii județene, 5 dintre ei s-au manifestat public, au fost și în sală, sunt și la ora actuală în sală, și și-au expus punctul de vedere că trebuie să rămânem la guvernare, că nu există altă soluție și altă formă de a guverna lucrurile, deci aproape jumătate din numărul de președinți de consilii județene. Este un număr foarte însemnat, de asemenea, de parlamentari ai PNL care au făcut apel la a găsi o soluție a dialogului, a compromisului în așa fel încât să guvernăm țara, fiindcă nu avem altă soluție', a declarat Veștea.
El și-a exprimat convingerea că guvernul pe care-l va propune va primi votul Parlamentului.
'Veți vedea că în câteva zile toată această construcție, bazată pe seriozitate, pe încrederea în cei care vor veni alături de mine în constituirea acestui guvern, va putea să aibă o finalitate', a mai afirmat Adrian Veștea.
Biroul Politic Național al PNL s-a reunit, luni, pentru a lua o decizie în privința situației create în urma nominalizării prim-vicepreședintelui Adrian Veștea pentru funcția de premier. Liberalii au decis să reconfirme hotărârea anterioară de a nu face parte dintr-un guvern alături de PSD, cu 39 voturi 'pentru', 10 'împotrivă' și 5 abțineri
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