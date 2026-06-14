Advertising
Politica· 1 min citire
Ilie Bolojan, reacție după nominalizarea lui Veștea: Un act ostil, o încercare de rupere a PNL
Ilie Bolojan și Nicușor Dan
Publicat14 iun. 2026, 10:04
Sursărealitatea.net
Premierul demisionar Ilie Bolojan reacționează după ce președintele Nicușor Dan l‑a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de premier, afirmând că decizia a fost luată fără consultarea PNL și reprezintă „un act ostil”.
Citește și
- 11:11Mihai Fifor, reacție după desemnarea lui Adrian Veștea ca premier: „PSD cere clarificări și anunță consultări interne”
- 11:08Oamenii lui Bolojan, reacții precipitate. Ciucu și Muraru vorbesc despre complot, viclenie și atac la ordinea internă din PNL
- 11:03USR face scut în fața lui Bolojan, după numirea lui Veștea ca premier interimar: „Constituția e clară, consultările trebuie reluate”
- 11:00Gheorghe Piperea, după desemnarea lui Adrian Veștea: „Este un gest de lipsă de politețe politică incredibilă! Veștea o să aibă mai puțină susținere parlamentară decât a avut Tomac!”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Satu Mare și pe Google News